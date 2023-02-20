Girne-Lefkoşa anayolunda az önce bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Girne-Lefkoşa istikametinde seyreden aracın, takla atması sonucu gerçekleşti. Takla atan araç, yol içerisinde yan yatarak durabildi. Detaylar gelecek...

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