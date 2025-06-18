Fed Haziran ayı toplantısında politika faizi değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Karar oybirliğiyle alındı.

Bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü.

Politika yapıcılar ayrıca güncellenmiş faiz projeksiyonları ve ekonomik öngörülerini yayınladı.

Fed 2025 için büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e düşürdü. Enflasyon beklentisi ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildi.

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında da politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Banka, son faiz indirimini Aralık 2024'te gerçekleştirmişti. Fed o tarihten beri Başkan Donald Trump'ın ek gümrük vergileri ve diğer politika değişikliklerinin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla faizlerde değişikliğe gitmedi.