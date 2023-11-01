Fed politika faizini 2. ayda da değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Karar, oybirliğiyle alındı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması yönündeydi.

Fed açıklamasında daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Önceki metinden farklı olarak “Finansal koşullar”ın eklendiği açıklamada “Hanehalkı ve işletmeler için sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel” ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, para politikasında ‘kümülatif sıkılaşmayı’ para politikasının gecikmeli etkileri ile dikkate alacağı söylemini yineledi.

Açıklamada son göstergelerin ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiği belirtildi. İşsizlik oranının düşük kaldığı belirtilerek “İstihdam kazanımları yıl başından bu yana yavaşladı ancak güçlü kalmaya devam ediyor” dendi. Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulandı.

Metinde bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtildi. Bilanço daraltma hızının daha önce duyurulan şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Fed Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü. Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Powell’dan açıklamalar

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında parasal sıkılaştırmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini belirtti. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu kaydeden Powell “Sürdürülebilir bir şekilde hedefimize ulaşmak için hala gidecek yolumuz var” dedi. Powell şu an faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Powell’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

“Para politikasında ne kadar ilerlediğimizi dikkate alarak temkinli ilerliyoruz. Para Politikası Kurulu ekonomik verilere ve görünüme göre karar verecek. Enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar faizlerin bu seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Para politikası duruşunu yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye kararlıyız. Yavaşlamak Para Politikası Kurulu’nun daha fazla adım atmaya ihtiyaç olup olmadığını daha iyi anlamasını sağlayacak. Finansal koşullar belirgin bir şekilde sıkılaştı. Eylül’de bir faiz artışı daha gelebileceğinin sinyalini vermiştik ama şu an farklı bir noktadayız. Ekonomiye olası etkileri için jeopolitik gelişmeleri izliyoruz.