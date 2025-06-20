Bunlar da ilginizi çekebilir

Kararın ardından geçen hafta yukarı yönlü hareketlenen altın, yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 4.278,56 TL, çeyrek altın ise 7.082,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, özellikle İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim sürerken, altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.