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Kıbrıs Medya Grubu’nun eski direktörlerinden ve The English School of Kyrenia’nın sahibi ülkemizin sevilen isimlerinden Fehim Nevzat, hayatını kaybetti.

Cengo-V Girne Püsküllü ve Çocuk Parkı iyilik severlerin desteğiyle açıldı

Cengo-V Girne Püsküllü ve Çocuk Parkı iyilik severlerin desteğiyle açıldı

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