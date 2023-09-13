Kıbrıs Medya Grubu’nun eski direktörlerinden ve The English School of Kyrenia’nın sahibi ülkemizin sevilen isimlerinden Fehim Nevzat, hayatını kaybetti.
Nevzat’ın kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kıbrıs Medya Grubu’nun eski direktörlerinden ve The English School of Kyrenia’nın sahibi ülkemizin sevilen isimlerinden Fehim Nevzat, hayatını kaybetti.
Nevzat’ın kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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