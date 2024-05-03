“Dünyanın En Büyük Spor Kulübü” unvanının sahibi Fenerbahçe’nin 117 yaşında olduğu kaydedildi.

Mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyareti, hem de kulübün 117’nci kuruluş yıldönümü olduğu belirtildi.

“Doğum Günün Kutlu Olsun Atatürk’ün Takımı Fenerbahçe” diyerek başladı başlanan mesajda Fenerbahçe’nin kurulduğu günden bu yana bir an olsun bocalamadan, hedefinden sapmadan Atatürk’ün izinde, laik cumhuriyetin daimî bekçisi, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren, logosunu ve bayrağını yarıştığı her kulvarda gururla dalgalandıran bir kulüp olduğunu vurguladı.

Başkan Aliusta Sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise “İlk Sevdamız, ilk Tutkumuz, ilk Aşkımız 117 yaşında! Cumhuriyet’le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla her şeyden öte bir ruhtur Fenerbahçe… Bir Millî Mücadeledir Fenerbahçe… İyi ki Doğdun FENERBAHÇE’M Sen Çok YAŞA FENERBAHÇE’M” vurgusu yaptı.

Zaferin Rengi filmi ile hafızalarda tazelenen o zorlu günlerden bugünlere ulaşan 117 yıllık koca çınar Fenerbahçe’ye, net duruşu ve tutkulu taraftarı ile daha nice mutlu seneler diledi.

Arada mesafeler olsa bile, KKTCFBİDER olarak gönüllerinin Fenerbahçe ile attığını belirtti. Tüm dernek üyeleri adına Fenerbahçe’nin 117’nci yaşını kutladı.