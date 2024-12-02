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Rodrigo Becao, Mart 2023'ten (Udinese formasıyla) bu yana ilk lig golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.

Gaziantep FK ağlarını havalandıran Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti (02:07).

Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 32'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 41. dakikada Okereke'nin golüyle skora denge sağladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

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