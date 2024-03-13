Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden şu ana kadar 7.6 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa kasasına 1 milyon daha koyacak.

Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon euro, şampiyonluk durumunda ise 5 milyon euro, 2. olursa 3 milyon euro daha kazanabilir.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ AVRUPA KAZANCI

2. ön eleme turu: 100 bin euro

3. ön eleme turu: 100 bin euro

3. ön eleme turu: 100 bin euro

Play-off turu: 100 bin euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin euro

Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin euro

Katsayı puanı: 979 bin euro

Grup liderliği: 650 bin euro

Son 16 turu katılım: 600 bin euro

TOPLAM: 7 milyon 601 bin euro

"BALLI BÖREK OLUR"

Organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11’inden galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa'da final hakkında şöyle konuşmuştu:

"Fenerbahçe'nin hedefi ilk önce, ülkemiz için ülke sıralamasında 9. sırayı korumak olmalı. Anladığım kadarıyla bu turu geçersek korunuyor. Fenerbahçe'nin hedefi gidebildiği kadar gitmek olmalı. Ama işte iki kulvarda gidince, 3 günde bir maç olunca bir kulvar ister istemez etkilenebiliyor. Dün sakatlanan Çağlar'ın durumunu bilmiyorum, İsmail sedyeyle çıktı onun durumunu da bilmiyorum. Turnuvada kalan tek Türk takımı olarak ülke puanı açısından alabildiğimiz kadar puan almalıyız. Fenerbahçe açısından da gidebildiğimiz kadar gitmeliyiz. Muhtemel tur atlayacak kulüplere baktığınızda biz de onlardan biriyiz diyelim, elbette tur geçene kadar geçilmemiştir... Fenerbahçe'nin başa baş mücadele edebileceği takımlar var. Atina'da bir final görmek... Final konuşmak için çok çok erken, dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek. Atina'da bir Türk takımının oynadığı final de ballı börek olur."