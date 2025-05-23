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Maçın kalan bölümlerinde rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-76 galip ayrıldı. Finaldeki rakip, Olympiakos - Monaco arasında bu akşam oynanacak maçın galibi sonrası belli olacak.

İkinci periyotta Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle farkı 31-18'e kadar çıkaran Fenerbahçe, devre arasına 38-33 üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Scottie Wilbekin ve Nicolo Melli'nin önemli katkılarıyla 55-48 üstünlük sağlayan takım, son periyotta erken atağa kalkarak skoru 59-48'e taşıdı.

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Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı lacivertli takım karşılaşmanın ilk çeyreğini Devon Hall'ün etkili performansıyla 22-14 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

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