Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 Final-Four yarı finalinde Panathinaikos Aktor'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı lacivertli takım karşılaşmanın ilk çeyreğini Devon Hall'ün etkili performansıyla 22-14 önde kapattı.
İkinci periyotta Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle farkı 31-18'e kadar çıkaran Fenerbahçe, devre arasına 38-33 üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Scottie Wilbekin ve Nicolo Melli'nin önemli katkılarıyla 55-48 üstünlük sağlayan takım, son periyotta erken atağa kalkarak skoru 59-48'e taşıdı.
Maçın kalan bölümlerinde rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-76 galip ayrıldı. Finaldeki rakip, Olympiakos - Monaco arasında bu akşam oynanacak maçın galibi sonrası belli olacak.