Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçında ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

90+5. dakikada Asensio ile öne geçen Fenerbahçe, 90+10. dakikada Allevinah'ın attığı golle beraberliğe engel olamadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği fırsat haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.