Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği fırsat haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

90+5. dakikada Asensio ile öne geçen Fenerbahçe, 90+10. dakikada Allevinah'ın attığı golle beraberliğe engel olamadı.

Galatasaray, Konya'dan puansız dönüyor!
Galatasaray, Konya'dan puansız dönüyor!
İçeriği Görüntüle

Bununla birlikte Galatasaray'ın 55 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde Fenerbahçe 53 puana yükseldi.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İLK YARIDA İKİ SAKATLIK

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçında ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.