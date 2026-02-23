Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği fırsat haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
90+5. dakikada Asensio ile öne geçen Fenerbahçe, 90+10. dakikada Allevinah'ın attığı golle beraberliğe engel olamadı.
Bununla birlikte Galatasaray'ın 55 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde Fenerbahçe 53 puana yükseldi.
Sarı-lacivertliler gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek.
İLK YARIDA İKİ SAKATLIK
Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçında ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.