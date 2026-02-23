Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.

23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.

İKİ EKSİK VAR

Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan unutulmaz zafer! Juventus'u sahaya gömdük: 5-2
Galatasaray'dan unutulmaz zafer! Juventus'u sahaya gömdük: 5-2
İçeriği Görüntüle

Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.