Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.

Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

İKİ EKSİK VAR

Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.

23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

