Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.
23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.
İKİ EKSİK VAR
Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.