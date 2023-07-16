Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.

"BÜYÜK BİR KULÜBÜN PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan Tadic, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe’nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istedğini söyleyen yıldız futbolcu, "Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da yer aldı.