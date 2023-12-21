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Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbide sarı-kırmızılı taraftarların da deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman tribünü kararı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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