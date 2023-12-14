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Fenerbahçe 12 puanla ve averaj üsütünlüğü ile H Grubu’nu lider tamamladı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada (k.k.) Dominik Takac ve 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

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