Ülker Stadyumu'nda hakem Aleksandar Stavrev yönettiği karşılayı Fenerbahçe, 4-0 kazanarak gruptan çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada (k.k.) Dominik Takac ve 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Halil Umut Meler taburcu edildi Halil Umut Meler taburcu edildi

Fenerbahçe 12 puanla ve averaj üsütünlüğü ile H Grubu’nu lider tamamladı.

Fenerbahçe, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekiminin sonucunu bekleyecek.

Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakiplerinden Bazıları

Lille, Slovan Bratislava, Gent, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Bodo/Glimt, Aston Villa, Fiorentina, PAOK, Eintracht Frankfurt