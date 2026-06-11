ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması sırasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.
Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.
Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.