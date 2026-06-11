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İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.

Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.

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