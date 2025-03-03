Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Imedias'ın haberine göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere.

Oyuncu için CSKA Sofya'nın da devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti.

İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

Bu sezon ligde 22 maça çıkan Salifou Soumah 8 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

21 yaşındaki futbolcunun Zira FK ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.