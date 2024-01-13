Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i Transfer etti.

Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadeleri yer aldı.

Rade Krunic sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Rade Krunic, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Krunic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

"SONUNDA BURADAYIM!"

Tecrübeli oyuncu, Rade Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.