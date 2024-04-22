EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe'yi BG Grup 4 Eylül Stadı'nda ağırladı. Mücadelede iki defa öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Fred, konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında Koita, ev sahibi takıma beraberliği getirdi. İrfan Can Kahveci 80. dakikada Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Rey Manaj skoru yeniden eşitledi: 2-2.

Bu sonucun ardından ligde bitime 5 hafta kala Fenerbahçe (86) ile lider Galatasaray (90) arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. EMS Yapı Sivasspor ise bu beraberlikle puanını 45'e çıkardı.