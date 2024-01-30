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Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Bartuğ, sadece 126 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Teknik heyet potansiyeline inandığı genç oyuncunun daha fazla süre alarak daha da gelişmesini umuyor.

Bartuğ Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek.

Crespo, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Portekizli orta saha oyuncusu İspanyol ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, kısa süre içerisinde Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

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