Ülkenin yaşanması zor bir yere geldiğine vurgu yapan Sarpten, halkın ekonomik sıkıntı ve bunların beraberinde getirdiği sorunlarla uğraştığını belirterek, çevrede ve iklimde olan değişikliklerin üzerinde durulmadığını belirtti.

“Biz sadece asfalt dökmekle ilgileniyoruz”

İklim değişikliğinin uzun bir süredir ülke gündeminde olduğunu vurgulayan Sarpten, şunları kaydetti:

“Bu sorun en az 10 yıldır var. Bizim suçumuz çok az iklim değişikliğinde ancak Doğu Akdeniz bunun vebalini en çok çekecek coğrafyadır. Biz artık iklim değişikliğinin bir olgu olarak var olduğunu ve bunu yaşadığımızı kabul etmeliyiz. Biz bunu en uçlarda yaşıyoruz. Yazda aşırı sıcaklar, yangınlar, kışta 1 ayda düşecek yağışların 2 günde düşmesi ve seller… Artık hava olaylarını çok kolay takip edebiliyorsunuz, bugünün geleceği en az 1 hafta önceden belliydi. Biz sadece asfalt dökmekle ilgileniyoruz ama olası bir sel durumunda suyun o yolun neresinden geçeceği ile ilgilenmiyoruz”

Bazı kesimlerin ‘panik yaratıyorsunuz’ eleştirileri yaptığını da belirten Sarpten, hedefin panik yaratmak olmadığını, bu gerçekler ışığında yaşamak gerektiğine ve ona göre sistem kurulması için uğraş verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Plansız ve çarpık yapılaşma doğanın dengesini bozdu”

Plansız ve çarpık yapılaşmanın doğanın dengesini bozduğunu belirten Sarpten, “Girne’yi, İskele’yi kaybettik sırada Lefke var. Her şeyi kaybettik. Plan dahilinde olması gerekir yapılaşmanın. Bu ülkede hastane derenin içinde, Atatürk Öğretmen Akademisi derenin içinde. Yokmuş gibi davranmak tamam değil. Her anlamda tedbirler alınmalı ve adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.

“Hava olaylarını en uç noktada yaşayacağız”

Önümüzdeki dönemlerde her şeyi uçlarda yaşayacağımıza dikkat çeken Sarpten,, Hortumların, fırtınaların artacağını, yaz aylarında sıcaklıkların daha da yükseleceğini, ani yağışlarla yüz yüze kalacağımızı belirterek, acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Çam Kese Böceği sorunu… “Ağaçlar bu yıl da kuruyacak”

Hükümetlerin bu konularda en ufak bir hassasiyeti bulunmadığına dikkat çeken Sarpten, “Örneğin çam kese böceği olayında zamanın Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la görüştük defalarca, ardından bakan değişti. Üç kez Sayın Bakandan randevu almaya çalıştık alamadık. Dördüncü de aldık gittik, bakan beyin işi çıktı görüşemedik. Meclis Kürsüsünden yalan yanlış bir sürü bilgiler veriliyor. Yarın görüşeceğiz ama bu yıl için iş işten geçti. Bu yıl da ağaçlar kuruyacak. Geçen yılki gibi kötü bir manzara ile karşılaşacağız. Uyguladıkları yöntem sonuç vermedi. Biz bunu defalarca dile getirdik.

“Yangınlardan ders almadık… Hala ekiplerimiz ve teçhizat yetersiz…”

Yaz aylarında orman yangınlarıyla karşı karşıya kalacağımız uyarısında bulunan Sarpten, hala ekiplerin ve teçhizatların yetersiz olduğunu belirtti, ‘hala bir yangın helikopterimiz yok” dedi.

“Orman Dairesi sınıfta kaldı”



Sarpten, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün dünyada bir ülkenin ormanı var diyebilmek için o ülkenin en az yüzde 30’unun ağaçlarla kaplı olması gerekir. Bizim orman statüsünde olan alanlarımız yüzde 20 oranında ve çoğu da verimsiz alan. 95 Yangını duyarlılık oluşturulması açısından bir milattı. Orman yangınlarına karşı ciddi çalışma yapıldı. Her yıl 1 milyon fidan dikildi. Yüzde 23’lere çıkarıldı orman alanı. Geçtiğimiz yıl ise dikilen fidan sayısı 100 bin civarında. Şu an Orman Dairesi’nin 3 önemli görevi var. Biri yangınlarla mücadele, sınıfta kaldılar. İkincisi zararlılarla mücadele, çam kese böceği başında geliyor. Eski Bakan Kutlu Evren bu mücadeleyi çok güzel yaptı o dönem sorunumuz ortadan kalktı. Dursun Oğuz geldi, çalışmaları durdurdu, 2023 yılında çam kese böceği yeniden patladı. 3’üncü önemli görevse ağaçlandırma. Ondan da sınıfta kaldık. 10 fidan ekersiniz ancak bir tanesi ağaç olur.”

“Şehirleri ağaçlandırmamız gerekiyor”

“Selvilitepe’ye ağaç dikmek bizi kurtarmaz artık şehirlerin ağaçlandırılması gerek” diyen Sarpten, artık şehirlerde ağaç ekecek alanın olmadığına da vurgu yaptı. “Geleceğimizden çalınıyor” diyen Biyologlar Derneği Eski Başkanı Sarpten, siyasilerin çevre gününde demeçler verdiklerini, fidan ekerken pozlar verdiklerini belirterek, ‘bu hiç samimi gelmiyor’ ifadelerini kullandı.