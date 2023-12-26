Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Kızılhan, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile basın toplantısına çıkmayacaklarını ifade etti.

İŞTE KIZILHAN'IN SÖZLERİ:

"Icardi'nin gözünün morarmasının penaltı pozisyonuyla alakası yok. Madem adalet istiyorlar, Nelsson'un eline çarpan topu neden konuşmuyorlar?

TFF, Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp, çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım kabul etmiş. Biz bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun."