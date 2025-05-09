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Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. İki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Skriniar, 86. dakikada En-Nesyri ve 90+4'te Oğuz Aydın kaydetti. Başakşehir'in golü ise 90+1'de Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

Süper Lig'de bitime 4 maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanmasını bildi.

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