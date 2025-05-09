Süper Lig'de bitime 4 maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanmasını bildi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Skriniar, 86. dakikada En-Nesyri ve 90+4'te Oğuz Aydın kaydetti. Başakşehir'in golü ise 90+1'de Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

2 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. İki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.