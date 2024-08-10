Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, kulübün başlattığı burs projesine destek verecek.

Portekizli teknik adam konuyla ilgili yayınladığı mektupta, “Bu ülkenin evlatları için de hayallerimizin bir olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı... "TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ JOSE MOURINHO'NUN MESAJI VE KULÜBÜMÜZÜN KENDİSİNE YANITI"

Fenerbahçe Kulübü de Mourinho'nun desteğine "İki sezondur çocuklar için hayata geçirdiğimiz bu projemize duyduğun saygı, sevgi ve sahiplenme için sana teşekkür ederiz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Türk Eğitim Derneği de yaptığı paylaşımda, "Jose Mourinho ve Fenerbahçe iyi ki varsın! Çocuklarımızı hep birlikte eğitimle buluşturacağız! Onlar bizim geleceğimiz ve hep yanlarındayız." sözlerine yer verdi.