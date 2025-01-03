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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerde Samet Akaydin’in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek’in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki futbolcu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Pazar günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden geldi.

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