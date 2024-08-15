Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) olarak, Fenercioğlu Şirketler Grubunun derneğimiz üyeliğine kabul edilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Uzun yıllardır inşaat ve gayrimenkul sektöründe Türkiye'de ve Avrupada başarılı projelere imza atan Fenercioğlu Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yatırımlarına başlayarak iş dünyasına yeni bir soluk getirmektedir.

Fenercioğlu Şirketler Grubunun KKTC'deki yatırımları, bölgenin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına katkıda bulunacak, aynı zamanda yüksek kalite standartlarıyla sektöre öncülük edecektir. Bu kapsamda başlatılan projeler, konut ve ticari alanlardan turizm tesislerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek olup, ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

İŞAD olarak, Fenercioğlu Şirketler Grubu üyeliği ile derneğimizin bünyesine katılan bu güçlü markanın, Kuzey Kıbrıs iş dünyasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Fenercioğlu Şirketler Grubunun deneyim ve vizyonu, derneğimizin hedeflerine ulaşmasında ve üyelerimize yeni iş birlikleri sunulmasında kilit bir rol üstlenecektir.

Fenercioğlu Şirketler Grubunun İŞAD üyeliği, KKTC'deki iş dünyası ile arasında daha güçlü bağların kurulmasına ve gelecekte ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Bu iş birliğinin, KKTC’nin ekonomik potansiyelinin daha da ileriye taşınmasına katkıda bulunacağına olan inancımız tamdır.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak, Fenercioğlu Şirketler Grubunu aramızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha vurgulamak isteriz. Hep birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.