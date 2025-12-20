Üstel mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

21 Aralık 1963’te başlayarak tarihe Kanlı Noel olarak geçen saldırıların, Kıbrıs Türk halkına yönelik yok etme girişimlerinin en acı örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Üstel, halkın bu karanlık dönemde büyük bir dirayet ve kararlılıkla varlığını, onurunu ve geleceğini savunduğunu belirtti. Verilen bu haklı mücadelenin, özgürlük ve egemenlik yolunda tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütülen mücadelenin, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgür ve egemen yapısının temelini oluşturduğuna işaret eden Üstel, bugün bir devletin varlığının şehitlerin fedakârlığı, milletin direniş ruhu ve ortak kader bilincinin eseri olduğunu ifade etti.

Şehitlerin bıraktığı kutsal mirası korumanın, devleti daha da güçlendirmenin ve halkın huzur ile güvenliğini teminat altına almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Üstel, mesajını tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sunarak tamamladı.