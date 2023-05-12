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Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kıbrıs'ın İçişleri'ne karışmamak olmaz" söylemlerini değerlendiren Soyer, Devlet Bahçeli'nin açıklamasını üzüntü ile karşıladığını kaydetti.



Bu açıklamanın Kıbıs Türkü'nün iradesine saygı duyulmadığının bir göstergesi olduğunu belirten Soyer, "Bu topraklarda yaşayan insanlar, kendi iradelerine sahip çıkmamış olsalardı, Osmanlı Kıbıs'ı kiraladıktan sonra Kıbrıs'ta hiçbir Türk varlığı kalmazdı" dedi.



"Bu şekilde milli dava ileriye gidemez"

Yaşanan tarihsel süreçle ilgili bilgiler veren Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir toprak parçasında yaşayan insanların iradesine saygı duymazsan, senin stratejik hedeflerin arasında bulunan bir kısım ihtiyaçlara o insanların katkısını sağlayamazsan başarılı olamazsın. Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok sayacak, bu topraklarda yaşayan insanların hayallerine zerre kadar saygısı olmayacak olan bir hareket Milli Dava denilen Kıbrıs konusunda ileriye gidemez, mümkün değildir. Çünkü bu Milli Davayı ilerletecek güç, o topraklarda yaşayan insanlardadır. Bu şekilde milli dava ileriye gidemez. Bu açıklama içerisinde Kıbrıslı Türklere karşı da derin bir güvensizlik barındırır."



UBP kurultayı hatırlatması... "Derinden sarsıldık"

Mevcut hükümetin de halk iradesi sonucu ortaya çıkmadığını söyleyen Soyer, bunun ciddi bir güven eksikliği yarattığını vurguladı. Türkiye'nin KKTC'nin içişlerine karışmasının en belirgin örneğinin UBP kurultayında yaşandığına vurgu yapan Soyer, 'derinden sarsıldık' ifadelerini kullandı.



"Tatar böyle yaparsa, Bahçeli beş beter yapar"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'Erdoğan kaybederse bırakır, Kanal T'ye giderim' ve ' Türk Silahlı Kuvvetleri var Mit var' söylemlerine de değinen Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Sen sivil bir Cumhurbaşkanısın. Anayasal demokratik bir hukuk devletisin ve bundan önce halk iradesi denen bir hadise var. Senin bunlara saygı duyman lazım sivil bir yönetici olarak. Yok sen Türkiye'de bir yönetim şu veya bu şekilde farklılık içerisine girebilir diye endişeyle hareket ederek, dönüp TSK var, MİT var, daha neler neler var deyip bu politikanın değişmezliğine dönük olarak kendini garanti içerisine almaya çalışarak mesaj nasıl verebilirsin? Senin Cumhurbaşkanın böyle yaparsa, Sayın Devlet Bahçeli beş beterini yapar. Bunlar birbirlerini besliyor. Ancak herkes iradeye saygılı olmalıdır. İçeride de dışarıda da. Saygılı olmazsınız ileriye gidemeyiz, Kıbrıs sorununda sonuca ulaşamayız."