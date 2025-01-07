Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirasıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi.

Sanatçının uzun yıllardır iyi gelir elde ettiği biliniyor. Marmaris'te Cennet Adası'ndaki bir evde yaşamını sürdüren sanatçının çok sayıda taşınmazı bulunuyor.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, malvarlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini, mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söyledi, ayrıntı vermedi.

Tamgüç, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, sanatçının kızının açıklamalarına da tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur, 16 Aralık’ta Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti. Geçirdiği sinüs ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan sanatçı, böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hastane, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için kendilerine getirildiğini belirterek, ameliyat edildiğini duyurmuştu. Hastane, gerekli tedavinin uygulanmasına karşın, sanatçının durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı." bilgisini vermişti.

"KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ"

Tamgüç, Ferdi Tayfur'un kızını mirastan men etmeye hazırlandığını söyledi. "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söyledi, ‘Hastalığım geçsin, sonra yapalım’ dedi." açıklamasını yapan Tamgüç, şöyle konuştu:

"Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Attığı mesajlar var ‘Ne kadar iğrenç bir babasın’ gibi. Bana yollamıştı Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım.”

Avukatının verdiği bilgiyi göre, sanatçı kızının bazı mesajlarını vefatından sonra açıklamasını istedi. Tamgüç, "Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti.

"5 MİLYON DOLARLIK YALI VERDİ"

Tamgüç, sanatçının bir dönem birlikte olduğu Necla Nazır'a gerekli yardımları yaptığını belirtirken, “Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 3-4 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına” dedi.

Avukat Hakan Tamgüç, sanatçının Marmaris'teki mal varlığıyla ilgili olarak da “Mal varlığıyla ilgili konuşulanların çoğu yalan. O adanın uç kısmında küçük bir evi var."

KAYNAK : NTV