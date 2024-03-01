KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp’ı ziyaret etti.

Devlet Piyangosu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştireceği çekiliş için yapılan bilet tasarımı beğeni topladı. 8 Mart’a özel tasarlanan biletlerin üzerine Milli Atletimiz Buse Savaşkan’ın rekor kırdığı fotoğrafı basıldı.

Almanya’da düzenlenen Wuppertaler Hochsprungmeeting organizasyonunda 1.91’lik derecesi ile üçüncü olan sporcumuz, 22 yıldır kırılamayan Türkiye salon rekorunu da kırarak ülkemizi onurlandırdı.

Savaşkan’ın imza attığı bu başarının ardından, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp’a ulaşarak biletlere Buse’nin fotoğrafının basılması konusunda ricada bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından Milli Atletin rekor kırdığı fotoğrafı Devlet Piyangosu biletlerinde yerini aldı.

KKTC ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Milli Sporcumuz Buse’nin başarısının biletlere taşınmasının ardından, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı Birim’i ziyarette bulundu.

Piyangolar Birimi’ne teşekkür ziyaretinde bulunan Sakallı, yapılan tasarım için hem spor camiasının hem de Buse’nin çok mutlu olduğunu vurguladı.

Sakallı, Buse’nin Türkiye salon rekorunu kırdığı 1.91’lik derecesi için 00191 ve ülkemizi onurlandırmış olması adına 00001 numaralı biletleri de satın aldı. Ziyaret sırasında konuşan Sunalp da, Buse’ye olimpiyat yolculuğunda başarı dileklerinde bulundu.