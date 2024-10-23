İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

ARALARINDA YENİ ASYA GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE VAR

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.

SOSYAL MEDYA HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kararın ardından düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun detayları ve ilerleyen süreçle ilgili bilgiler bekleniyor. Öte yandan, Güleçyüz'ün X (Twitter) hesabının erişime engellendiği görüldü.