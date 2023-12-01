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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sınırüstü’nde su temin projesi çalışmalarını inceledi ve basına açıklamalarda bulundu.

Halkın içerisinde olmayı kendisine misyon edindiğini anlatan Feyzioğlu, Aygün köyünü ziyareti sırasında Sınırüstü'ndeki sorunla ilgili bilgilendirildiklerini hemen Başbakan Üstel'le konuyla ilgili irtibata geçtiklerini anlattı.

'Bizim sizi desteklemek boynumuzun borcudur' diyerek harekete geçtiklerini kaydeden Feyzioğlu, 'amacımız bir kısmını yapmak değil, tamamını yapmak. Aldığımız bir projeyi A'dan Z'ye bitireceğiz. Su alt yapısını bitirecek projeyi burada başlatıyoruz. Başbakan'ın izni ile bende takip edeceğim. Bitişine kadar buradayız' dedi.

'Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir' diyen Feyzioğlu, bu çerçevede çalışmalarını gerçekleştirklerini belirterek, ne yapılırsa yapılsın,i kardeşlik ilkesi ile yapıldığının altını çizdi.