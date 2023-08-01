Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükelçi Feyzioğlu, “Kıbrıs'ın fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47’nci yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Feyzioğlu, mesajının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk milletinin mührü var. Aynı milletin asli unsurlarıyız hepimiz. Kimimiz Anadolu'da kalmış kimimiz buraya göçmüş. 1571 veya 1974 sonrasında... Neredeyse yüz yıl boyunca önce İngiliz işgalcilere sonra EOKA'cı Rum soykırımcılara karşı direnmiş ve Türklüğünü korumuş Kıbrıs Türklerine, Mehmetçiğe, mücahide selam olsun. Cümle şehidimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı nice yaşlar diliyorum.”

