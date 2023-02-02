Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, vefat eden kimsesiz bir vatandaşın son yolculuğunda Büyükelçilik olarak yanında olduklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, kimsesiz vatandaşlarının kimsesidir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Feyzioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Yalnız yaşayan ve ailesi olmayan vatandaşımız Necdet amcanın vefatını öğrendik. Büyükelçilik ailemiz olarak cenazemizi kaldırdık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Bize haber vererek, görevimizi yerine getirmemize vesile olan ve cenazesine katılan hayırseverlere ayrıca teşekkür ediyorum.”

FEYZİOĞLU’NDAN UZUN’UN KABRİNE ZİYARET

Öte yandan, Feyzioğlu, ABD’de kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un mezarını da ziyaret etti, dua okudu.