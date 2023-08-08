Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

Feyzioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ta Erenköy'de direnen kadın erkek bir kaç yüz kahraman mücahidi katletmek üzere saldırıya geçen on bin kişilik kuvvete havadan saldırdı. Zırhlı araçları yok etti. Çil yavrusu gibi dağıttı katilleri. Sonra isabet aldı uçağı. Fırlatma tertibatını çalıştırdı. Atladı. Mücahitler yetişemeden Rumlar esir aldı. Yaraları hafifti. İşkence ettiler. Direndi. Matkapla pazularını deldiler. Türlü türlü acı çektirdiler. Şehit oldu. Yüreğimizde. Unutmadık. Unutmayacağız."