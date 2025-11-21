GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

‘İkamet izinsiz’ olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün tutuklanan 20 yaşındaki F.H bugün mahkemeye çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk emri verildi.

F.H’nin avukatı Beste Dal, konuyla ilgili açıklamasında Girne’de doğup büyüyen 20 yaşındaki F.H’nin, hiçbir ülke vatandaşlığına sahip olmadan kimliksiz bir hayat sürdüğünü belirterek, F.H’nin ‘ikamet izinsiz’ olmasından kaynaklı tutuklandığını ve mahkemeye çıkarıldığını kaydetti.

Avukat Beste Dal, müvekkilinin hiçbir ülke vatandaşlığı bulunmadığı ve yasa gereği “vatansız” sayılması gerektiği halde, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne dek “vatansızlık” kararı verilmediğini ifade etti.

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne göre vatansız olduğu tespit edilen kişilere “ikamet izninden muafiyet belgesi” verilmesi gerektiğini hatırlatan Dal, buna rağmen hiçbir işlem yapılmadığı için F.H.’nin 854 gündür “kaçak” statüsünde değerlendirildiğini belirtti.

“20 yaşındaki bu genç kime emanet?” diye soran Dal, yetkilileri acilen çözüm üretmeye davet etti.

Oğuz: F.H Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

Öte yandan ‘Vatansız’ diye iddia edilen F.H’nin doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Gündem Kıbrıs’a konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz F.H’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, KKTC vatandaşı olmaya da hak kazandığını fakat doğduğu günden bugüne kadar hiçbir müracaatı bulunmadığını aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nden de herhangi bir kimlik temin etmediğini, KKTC makamlarının bu konuda yasal olarak herhangi bir şey yapamayacağını vurguladı.

‘Vatansız’ diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, F.H’nin her hâlükârda herhangi bir vatandaşlık müracaatı olmadığından ülkede ‘ikamet izinsiz’ yaşadığı nedeniyle cezaya girmiş olduğunu belirterek, F.H’nin cezayı ödediği takdirde KKTC vatandaşlığına başvuru yapabileceğini ve böyle bir hakka sahip olduğunu ifade etti.

"Vatandaşlığa başvurabilir"

Oğuz, İkamet izinsiz olmasından dolayı tutukluluk hali devam ettiğinden babası veya ailesinden herhangi biri ve veya avukatının vekaleten istenilen belgeleri toplayıp, cezasının da ödendiği takdirde KKTC yasalarına göre vatandaşlığa başvurmasında herhangi bir probleminin kalmayacağını vurguladı.