Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının tarihi ve önemli bir karar olduğunu belirterek, "Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından ben bu kararı oldukçaönemli görüyorum. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, şöyle devam etti;

Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izale edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.

"Kendi sorunumuzu kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz"

Bu konuda Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu. Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda da şu anda olumlu bir cevabı var. Tabii ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, kendi sağduyumuzla, kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz.

Bu kendi milletim adına da, bölgemiz adına da, ait olduğumuz medeniyet adına da bence fevkalade önemli bir adım. İnşallah dediğim gibi gelecektir, devamı. Yani pratikte yapılması gereken çok şey var, çok fazla detaylı konu var. Ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Bugün öğleden sonra kabinemiz var. Orada Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacağız. Eminim bu konu gündeme gelecektir ve Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili nihai değerlendirmelerini milletimizle paylaşacaktır.