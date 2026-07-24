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“Boğazköy Köy İçi bölgesi, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğaz Kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi, Ağırdağ, Asok villaları, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy içi ve Dikmen Kırsal kesim arsaları bölgesi.”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı 17.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:

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