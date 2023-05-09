Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu.

İstatistik Kurumu’nun verilerine işaret eden Kürşat, Nisan ayında, Mart ayına göre 5.30, Aralık 2022 tarihine göre ise yüzde 15.46, Nisan 2022’ye göre ülkenin yüzde 67 oranında pahalılaştığını söyledi.

KKTC’nin kendi para birimi olmaması nedeniyle enflasyonun altında ağır bir şekilde ezilme olduğunu ifade eden Kürşat, son yıllarda pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu belirtti; “KKTC’de yıllık enflasyon yüzde 94.5, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 64.3, AB’de ise yüzde 10.6 olarak gerçekleşti” dedi.

Kürşat, Türkiye’deki enflasyonun da ithal edildiğini kaydederek, “TL kullanmanın bedelini, aynı para birimini kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti’nden çok daha ağır şartlarda ödüyoruz” dedi.

Üretim maliyetlerinin arttığını, alım gücünün ise düştüğünün altını çizen CTP Milletvekili Kürşat, ciddi bir kısır döngü olduğuna vurgu yaptı.

KKTC’nin kendi para birimi olmadığını yineleyen Kürşat, para politikası noksanlığı olduğunu da belirtti.

“İstikrar, istikrarlı para birimiyle olur” diyen Kürşat, KKTC ekonomisinde kullanılan TL’nin kontrolünün tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın elinde olduğunu ifade etti.