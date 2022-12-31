Ataoğlu mesajında;

"Ülkemiz ve dünya geride bıraktığımız son yıllarda çok kritik süreçlerden geçti.

Başta salgın olmak üzere küresel sorunlar toplumumuzu birçok açıdan etkiledi. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve çalışmalarla bir yılı geride bıraktık.

Pandemi sonrası doğru yaptığımız açılımlarla, yurt dışından turistleri ülkemizde ağırlayarak Covid-19 öncesi turizm rakamlarını yeniden yakaladık. 2023 yılında ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. Daha fazla turist ağırlayabilmek için alternatif yeni projelere yönelerek çalışmalarımızı hızlandırarak sonlandırmak üzereyiz.

Her fırsatta söylediğim sözü yılın son gününde de takrarlamak istiyorum; ‘KKTC’yi 12 ay turist ağırlayacak bir yer haline getireceğiz’.

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır. Hep birlikte el ele, omuz omuza ilerlediğimiz müddetçe, geleceği daima bugünden daha iyi yapabileceğimize dair inancımı tam. 2023 yılının, turizm, kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, siz değerli halkıma saygılarımı sunuyorum..” dedi.