Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilik, yalnızca bireysel bir durum değil; toplum olarak hepimizin sorumluluk alması gereken bir konudur. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit haklarla yer alabilmesini sağlamak için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Hedefimiz; engelleri ortadan kaldıran, erişilebilirliği artıran ve fırsat eşitliğini temel alan bir toplum inşa etmektir. Bu doğrultuda, hükümet olarak sosyal politikalarımızı geliştiriyor, yasal düzenlemeleri hayata geçiriyor ve engelli bireylerimizin hayat kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz.

Tüm engelli bireylerimizin, ailelerinin ve onları destekleyen tüm duyarlı vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı içtenlikle kutluyor; daha kapsayıcı, daha adil ve daha engelsiz bir gelecek diliyorum.”