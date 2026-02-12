Alithia gazetesi 2 Şubat’ta Limasol polisine yapılan şikâyete göre, söz konusu çiftin 2020 yılında Limasol’da yer alan bir arazinin kullanım hakkının kendilerine devredilmesi konusunda 66 yaşındaki şahısla anlaşarak, bahse konu şahsa toplam 32 bin Euro ödeme yaptıklarını belirtti.

Haberinde arazinin Kıbrıs Türk malı olduğunu belirten gazete, 66 yaşındaki şahsın sahibi değil kiracısı olduğu tarım arazisinin kullanıcısının değiştirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi aracılığıyla herhangi bir müraccatta bulunmadığını kaydetti.

Araştırmalar ve bahse konu şahıs aleyhinde çıkarılan yakalama emri sonrası, söz konusu şahsın önceki akşam polis tarafından yakalanarak, dün sabah mahkemeye sevk edildiğini yazan gazete, şahsın 5 gün gözaltında kalacağını, polis araştırmasının devam ettiğini ekledi.

Fileleftheros ise konuyla ilgili haberinde, tutuklanan 66 yaşındaki şahsın eski bir muhtar olduğunu yazarken, söz konusu taşınmazın da ilgili mevzuat uyarınca kiracısı tarafından üçüncü bir şahsa satılması, kiralanması, devredilmesi veya verilmesinin yasak olduğunu ekledi.