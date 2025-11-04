Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölümlerin çoğu boğulma sonucu gerçekleşti.

Cebu'da Çifte Felaket

Gece yarısı civarında doğudaki Southern Leyte eyaletinde karaya vuran tayfun, geçen ay güçlü bir depremin etkisinden henüz kurtulamayan Cebu'yu da vurdu.

Filipinler Kızıl Haçı Genel Sekreteri Gwendolyn Pang, Cebu eyaletindeki Liloan kıyı kasabasında sel suları nedeniyle insanların çatılarında mahsur kaldığını bildirdi. Cebu'nun Mandaue şehrinde sel sularının "baş seviyesine ulaştığını" belirten Pang, başka bir Cebu yerleşiminde ise çok sayıda aracın sulara gömüldüğünü veya yüzdüğünü aktardı.

Uçuşlar İptal, Vietnam Hazırlıkta

Tayfundan etkilenen bölgelere yapılan 160'tan fazla uçuş iptal edildi. Filipinler'deki ve Mindanao'nun bazı kısımlarındaki kıyı ve alçak kesimlerde 3 metreyi aşabilecek dalga riskine karşı uyarıda bulunuldu.



Yardım Operasyonunda Helikopter Kazası

Yardım çabalarına destek olmak üzere görevlendirilen bir Filipin askeri helikopteri de Mindanao'da düştü. Kazada hayatta kalan olup olmadığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

Kalmaegi Tayfunu’nun yaklaşmasıyla birlikte, kıyı bölgelerinde yaşayan 70 binden fazla kişi dün ordu birliklerinin desteğiyle güvenli alanlara önlem amaçlı olarak tahliye edildi.

Filipinler, Kasım 2013’te ülke tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olan Haiyan Tayfunu’nun etkisiyle 7 bin 300’den fazla insanını kaybetmişti.

