Törehan’a göre temassız ödemeler ve dijital cüzdanlar, artık yalnızca bir konfor alanı değil; ada ekonomisinin geleceğini şekillendiren stratejik bir ihtiyaç.

Hakan Törehan konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kıbrıs’ta birçok insan hâlâ bankacılık hizmetlerine erişmekte zorlanıyor. Bir telefonla anlık ödeme yapabilmek ya da saniyeler içinde para transfer edebilmek, bu engelleri ortadan kaldırarak herkesin sisteme dahil olmasını sağlıyor.”

Törehan, teknolojinin insan hayatına gerçek bir değer kattığında anlamlı olduğunu ifade ederek, Miracle Cash & More’un bu doğrultuda geliştirdiği çözümlerin hem işletmelere hem de tüketicilere hız, güvenlik ve şeffaflık sunduğunu belirtti. Ona göre finansal teknolojilerin odağında toplumun her kesiminin yer alması, ekonomik katılımın önünü açacak.

“Finansal fırsatlar yalnızca belirli bir kesime değil, herkese eşit sunulmalı. Bizim hedefimiz, Kıbrıs’ta dijital ödemeleri herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir seviyeye taşımak.”

Miracle Cash & More, bu vizyonla Kıbrıs’ın dijital ekonomi yolculuğunda güçlü bir rol üstlenmeye devam ediyor.