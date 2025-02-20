Filipinler'de dang humması nedeniyle ölü yada diri her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verilecek.

Pasifik ülkesi Filipinler genelinde başlayan dang hummasıyla mücadelede 'May piso sa fog' (Sivrisinek Karşılığında Peso) uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Programla, halka yakaladıkları her sivrisinek için ödül verileceği ifade edildi. İster ölü, ister canlı, isterse larva aşamasında olsun, her 5 sivrisinek için 1 peso (65 Kuruş) ödül verileceği açıklandı.

Programın temel hedefi, dang humması virüsünü yayan Aedes aegypti sivrisineklerinin popülasyonunu azaltmak olduğu açıklanırken canlı olarak yakalanan sivrisineklerin ultraviyole ışıkla yok edileceği belirtildi. Yerel Belediye Başkanı Carlito Cerlan, programın sivrisineklerle mücadelede toplumun katılımını artırmayı amaçladığını duyurdu.

Yetkililer, sivrisinek yakalamanın sağlık riski oluşturabileceği için yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin programa katılmasına izin verileceğini açıkladı. Halk arasında 'kaburga kıran ateş' olarak da bilinen dang hummasının özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.