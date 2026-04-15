İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukayı aşmak için çözüm arıyor. İranlı Mehr ajansı, abluka nedeniyle İran'ın güneyindeki limanlara alternatif limanların kullanılacağını öne sürdü. Hangi limanın ne şekilde kullanılacağına dairse bilgi verilmedi.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un Başkanı Amiral Brad Cooper, Amerikan güçlerinin ablukayla İran'a deniz yoluyla giriş çıkış yapan ekonomik ticareti tamamen durdurduğunu belirtti. İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz ticaretine dayalı olduğunu söyleyen Cooper, X'te yayınladığı mesajda, "Ablukanın uygulanmaya başlamasından sonraki 36 saat içinde, ABD güçleri İran'a deniz yoluyla giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu" dedi.

ABD ordusu daha önce ablukanın 13 Nisan'da başlamasından bu yana İran bağlantılı 8 petrol tankerini durdurduğunu açıklamıştı.

Uzmanların tahminlerine göre abluka İran'a günlük yaklaşık 435 milyon dolarlık ekonomik zarara neden oluyor.

Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına uyguladığı ablukayı "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak nitelendirerek, bölgedeki gerilimleri daha da artıracağını ifade etti. Uluslararası Para Fonu IMF de 14 Nisan'da açıkladığı küresel büyüme tahminini Ocak ayındaki yüzde 3.3'ten yüzde 3,1'e düşürdü.

GÖZLER YENİDEN İSLAMABAD'DA OLACAK

ABD tarafından müzakerelere dönük olumlu mesajlar gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin bu hafta yeniden başlayabileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu görüşmelere katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, durumun olumlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "iki ülke arasındaki güvensizliğin bir gecede aşılamayacağını" söyleyerek ilan edilen 2 haftalık ateşkesin hala sürdüğünü duyurdu ve "İran'la müzakere ediyoruz" dedi.