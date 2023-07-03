Polis nakil aracından firar eden Aydın Güner, İbrahim Takımcılar ve Hasan Takımcılar isimli 3 şahsın Akdoğan köyünde görüldüğü ifade edilmesinin ardından araştırmalar sürüyor.

OLAY İLE BAĞLANTISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gündem Kıbrıs'ın olay yerinden elde ettiği bilgiye göre, Aydın Güner, İbrahim Takımcılar ve Hasan Takımcılar’ın firar etmesinin ardından olay ile bağlantısı olduğu düşünülen M.M gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİ DE BÖLGEDE

Öte yandan firarileri arama çalışmalarına Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de katıldı.

