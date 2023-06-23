

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın 2007 ile 2008 tarihleri arasında seri şekilde çek sahteleyip, 182 bin TL’yi müstahdemi olduğu işyerinden sirkat ettiğini ve tahkikatın uzamasından ötürü yargılamanın bu tarihte gerçekleştiğini belirtti. Barkın, sanığın işlediği suçların ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati gözönünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

