Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Yağış Pınardan olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Müstahdem tarafından sirkat suçundan methalder olduğunu belirtti.

Polis, 2022-25.01.2023 tarihleri arasında Gönyeli Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Gönyeli' de sakin A.B'nin yaptığı Benli Gıda Ltd’in müstahdemi olan Lefkoşa' da sakin zanlının kasiyerlere yardım etmek maksadı ile alışveriş yapan müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 140000TL parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, adı edilenin aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıdan gönüllü ifadesinin temin edildiğini belirtip, serbest kalması halinde incelenecek kamera görüntülerine ve alınacak ifadelere etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.