Kısa bir süre önce uçuşlarına başlayan yerli havayolu şirketi FLY Kıbrıs, Bodrum ve Ordu-Giresun’u da destinasyonuna ekleyerek uçuş noktalarını genişletti.

Ercan Havaalanından Bodrum’a gerçekleştirilen ilk uçuşta FH 143 sefer sayılı Airbus A 320 uçağı Bodrum Havaalanında su takı töreni ile karşılandı.

Fly Kıbrıs Havayolları Bodrum’a gerçekleştirdiği ilk uçuşu Doria Otel’de düzenlediği lansman ile tanıttı.

Fly Kıbrıs Havayolları Kurucu Ortağı Rauf Denktaş yaptığı konuşmada, 16 Nisan’da uçuşlara başlayan Havayollarının temel hedeflerinden birinin iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları daha güçlü hale getirmek olduğunu söyledi.

Söz konusu uçuşların her iki ülke arasındaki ilişkiyi geliştirerek ekonomik anlamda gelir sağlayacağına inanç belirten Denktaş, uçak filolarını geliştirmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fly Kıbrıs Havayolları Kurucu Ortaklarından Nusret Polat da 20 yıldan beridir turizm ile ilgilendiklerini ve bu yönde faaliyet gösterdiklerini aktararak, Bodrum hattının açılmasının önemine değindi.

Bodrum’a haftada iki sefer düzenlediklerini dile getiren Polat, Mart ayında 2. Uçaklarının da devreye gireceğini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da karşılıklı uçuşların başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bodrum’un ülke turizmine ciddi katkı sağladığını anlattı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da Bodrum’un Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Fly Kıbrıs Havayolları’nın Bodruma sefer başlatmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk de Bodrum’a düzenlenen ilk seferde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir ada ülkesi olan KKTC’ye sadece deniz ve hava ulaşımının bulunduğunu kaydetti.

Ulaşım konusuna büyük önem verdiklerini hem hava hem de deniz ulaşımı yönünde ciddi adımlar attıklarını ifade eden Öztürk, 3 kıymetli girişimci tarafından kurulan yerli havayolunun ülke ulaşımı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Enver Öztürk, 20 Temmuz’da açılması planlanan yeni havaalanıyla birlikte büyük gövdeli uçakların piste inebileceğini ve böylelikle maaliyetlerin de düşerek ulaşımda yeni bir döneme girileceğini kaydetti.

Türkiye’nin yanı sıra 3. Dünya Ülkelerden de KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayabileceği mesajını veren Öztürk, söz konusu direkt uçuşların başlamasıyla birlikte ülkenin tanınması yönünde önemli bir adım atılabileceğini kaydetti.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı da ikili ilişkilerin güçlenmesi bakımından düzenlenen uçuşların önemli olduğunu belirterek karşılıklı uçuşların yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Fly Kıbrsı Havayolu şirketinin ülke havacılık alanına yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek söz konusu havayolunun kurulmasıyla birlikte uçak bilet fiyatlarının da düşmeye başladığını söyledi.

Uçak bilet fiyatlarının istenilen noktaya gelmesiyle ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile de görüştüklerini aktaran Bakan Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilet fiyatlarının arzu edilen rakamlara inmesiyle ilgili gereken talimatların verildiğini anlattı.

Fly Kıbrıs Havayollarının kurulmasının ve sürdürülebilir olmasının önemine değinen Bakan Ataoğlu, turizmde sahip olduklarını birçok değerler ile iddialı olduklarını kaydetti.

Bakan Ataoğlu, Bodrum’a başlatılan direkt uçuşlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek karşılıklı uçuşların her iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından lansman FLY Kıbrıs havayollarının tanıtım filmi ile devam etti.

Lansman verilen koktey ile son buldu.