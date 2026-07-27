Fransa ve İspanya'daki sığınaklar, yetkililerin bölgenin bazı kısımlarını etkisi altına alacağını bildirdiği yeni sıcak hava dalgası öncesinde, kendi mikro hava sistemlerini üretecek kadar büyüyen alevlerden kaçan yerel halk ve tatilcilerle dolup taştı.

Fransa'nın güneybatısındaki ünlü şarap üretim bölgesi Bordeaux çevresinde ve İspanya'da başkent Madrid'i de kapsayan orta kesimlerde ormanları küle çeviren yangınlar, yaz tatilinin en yoğun döneminde son onlarca yılın en ağır yıkımlarından birine yol açtı.

Mayıs ayından bu yana süren yağışsızlık ve peş peşe gelen sıcak hava dalgalarının kuruttuğu ormanlarda ilerleyen alevler nedeniyle 325 binden fazla kişi evlerini terk etti.

Madrid bölgesinde, polis ekiplerinin Robledo de Chavela'daki evine erişimi kapattığı otoyolda AFP'ye konuşan 50 yaşındaki Olga Congacha, "Herkes köyden hızlıca çıkmak zorunda kaldı; kritik bir durumdu ve insanlar korkuyordu. Eşimle ben hayati belgelerimiz ve birkaç parça kıyafet gibi alabileceğimiz her şeyi alıp çıktık" dedi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DOĞA OLAYI

Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, ülkenin güneybatısındaki yangının, kendi rüzgarını üreten, şimşek saçan ve zaman zaman yeni yangınlara yol açan hortumlar oluşturan devasa bir yangın bulutu, yani "pyrocumulonimbus" meydana getirdiğini duyurdu.

Federasyon, bu doğa olayının ülke tarihinde daha önce hiç görülmediğini açıkladı.

Federasyon Sözcüsü Eric Brocardi, mevcut tabloyu "Davut ile Calut'un mücadelesine" benzeterek, "Bir noktada zayıf bir an bulup oradan müdahale edeceğiz" diye konuştu.

Yangın bölgelerinde binlerce itfaiyeci, söndürme uçaklarının desteğiyle alevlere ve zehirli duman bulutlarına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, acil durumu ele almak üzere bugün kriz kabinesini toplama kararı aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise itfaiyecilerin yeni bir yangınla mücadele ettiği ülkenin doğusundaki Valencia bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı.

İspanya Sivil Koruma Başkanı Virginia Barcones, pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin Avila çevresindeki yangında adeta bir "canavarla" savaştığını belirtti.

Barcones, devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, "77 bin hektarı kapsayan 280 kilometrelik bir çevre hattıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Bilim insanları, iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğini kaydediyor.

GIRDONDE BÖLGESİNDE BİLANÇO AĞIR

Fransa'da yangınların yoğunlaştığı güneybatıdaki Gironde bölgesinin valisi, turistlere bölgeden uzak durmaları ve "başka güzergahlar" seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Sahada çalışan bir itfaiyeci, "Rüzgar çok sık yön değiştiriyor, kontrol tamamen yangının elinde" dedi.

Gironde'da çarşamba gününden bu yana devam eden yangın, Manhattan'ın yedi katı büyüklüğe ulaşarak 42 bin hektarlık alanı yok etti. Bölgede yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken, 45 kamp alanının kapatılması yaklaşık 40 bin kişinin tatil planlarını yarım bıraktı.

Fransa'nın diğer bölgelerinde ise 30 bin kişi daha yangınlar nedeniyle yerinden oldu.

Gironde yerel yönetimi, bu sabah yaptığı bilgilendirmede yangının gece boyunca "genel olarak stabil" kaldığını bildirdi.

Gironde'a bağlı Saint-Jean-d'Illac'ta alevlerin birkaç kilometre uzaklıkta yaklaştığı mülkünün giden yolunu elindeki bahçe hortumuyla sulayan Georges Clivaz, "Bunu yangının ilerleyişini yavaşlatmak için yapıyoruz; evlerimizi kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

Köyün cuma günü tahliye edilmesine rağmen ailesiyle birlikte direnmeye çalıştıklarını belirten Clivaz, "Ancak itfaiyeciler bize yangının iki veya üç saat içinde burada olacağını söylüyor" dedi.

Meteoroloji uzmanları, salı gününden itibaren Fransa'yı etkilemesi beklenen yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı uyarısında bulundu.

İspanya'da Madrid bölgesi, Avila, Toledo ve Valencia'ya bağlı Castellon bölgesinden yaklaşık 75 bin sakin tahliye edildi.

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada yangının "henüz kontrol altına alınamadığını" ancak ilerleme kaydedildiğinin işareti olarak, 4 bin 500 kişinin tahliye edildiği bir kamp alanının yeniden açılacağını ve koşulların izin vermesi halinde başka bir bölgedeki yaşlı sakinlerin evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti.

Yetkililer, rüzgarın Madrid yakınlarındaki yangınları güneye, şimdilik başkentten uzağa doğru ittiğini, ancak alevlerin güzergahındaki yeni köylerin tahliye edilmesini zorunlu kıldığını ekledi.

İspanya'da Valencia yakınlarındaki yangında cumartesi günü bir kişi hayatını kaybetti; bu durum felakette bildirilen tek sivil ölümü oldu.

Fransa'da ise salı günü Bordeaux yakınlarında iki itfaiyeci yaşamını yitirdi.